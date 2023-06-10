Джонсон уходит в отставку с должности депутата британского парламента

Комитет по вопросам привилегий Палаты общин обвиняет чиновника в умышленном введении парламента в заблуждение.

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку, ознакомившись с отчетом дела Partygate, связанного с вечерками на Даунинг-стрит во время локдауна.

Об этом сообщает BBC и The Guardian.

Комитет по вопросам привилегий Палаты общин обвиняет чиновника в умышленном введении парламента в заблуждение. В отчете говорится, что Джонсон знал о вечеринках во время коронавирусных ограничений. Поэтому его рекомендовали отстранить от должности более чем на 10 дней.

Джонсон решил уйти в отставку по собственному желанию, заявив, что его обвинили безосновательно. По мнению экспремьера, отчет Комитета "пронизан неточностями и пахнет предвзятостью". Джонсон считает, что цель авторов документа состояла только в том, чтоб обвинить его, несмотря на факты.

"Очень грустно покидать парламент, по крайней мере на данный момент, я озадачен и ошеломлен", — заявил он.

Как известно, два года назад британскую общественность потрясли новости о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна. Сначала экспремьер отрицал это, но впоследствии отказался от своих слов.

Напомним, Джонсон во время визита в США встретился с Трампом и рассказал о важности победы Украины в войне против РФ.