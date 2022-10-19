Джонсон, вернись! Большинство британских консерваторов хотели бы сменить действующего премьера — опрос

Опрос среди членов Консервативной партии Британии показывает, что Лиз Трасс лишилась поддержки среди однопартийцев, а фаворитом среди претендентов на ее место оказался экс-премьер Борис Джонсон.

Всего через шесть недель после выборов глава Консервативной партии Великобритании и в то же время премьер-министр страны Лиз Трасс потеряла поддержку однопартийцев. Большинство консерваторов охотно вернули бы на ее место Бориса Джонсона, который недавно подал в отставку.

Об этом сообщает Sky News.

Опрос YouGov среди членов правящей Консервативной партии Британии показывает, что если бы выборы состоялись сейчас, конкурент действующего премьера Риши Сунак получил бы 55% голосов. Поддержка Лиз Трасс составляет всего 25% голосов.

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Согласно опросу, 55% тори хотят, чтобы Трасс покинула пост сейчас, и только 38% считают, что глава правительства должна остаться.

Большинство консерваторов (63%) хотели бы, чтобы бывший премьер-министр Борис Джонсон, вынужденный уйти в отставку после внутреннего бунта в партии, вернулся на пост главы правительства.

Другими возможными заменами Лиз Трасс называют нынешнего министра финансов и давнего соперника Джонсона Джереми Ханта и кандидата, занявшего третье место на прошлых выборах Пенни Мордаунта.

Опрос был проведен в тот день, когда канцлер Хант объявил о том, что правительство отменяет неудачное снижение налогов, бросившее экономику Великобритании в хаос.

Напомним, британская премьер извинилась за "ошибки", но заверила, что будет возглавлять Консервативную партию на следующих всеобщих выборах.

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