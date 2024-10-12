Джонсон заявил, что у него "нет аппетита" к дальнейшему финансированию Украины

Спикер Палаты представителей США сделал тревожное заявление о помощи Украине.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не желает продолжать финансирование Украины.
Об этом он сказал в интервью изданию Punchbowl News.
Джонсон утверждает, что у войны в Украине нет никаких признаков завершения, поэтому "все во всем мире устали от этого".
"У меня нет аппетита по поводу дальнейшего финансирования Украины, и я надеюсь, что это не нужно. Если президент Трамп победит, я считаю, что он действительно сможет завершить этот конфликт. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет, что этого достаточно. И я думаю, что все во всем мире от этого устали, и они хотят, чтобы это было решено", – говорит Майк Джонсон.
По его мнению, если президентом США станет Камала Харрис, война в Украине не закончится. Джонсон считает такой сценарий "отчаянным и опасным".
Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, как, по его мнению, нужно завершить войну в Украине.
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