Взрывы в Тамбовской области

В Тамбовской области РФ 4 февраля оказалось крайне беспокойным и взрывным. Там сошел с рельсов грузовой поезд с топливными цистернами, не менее пяти из которых загорелись.

Очевидцы быстро засыпали Сеть эффектными кадрами.

Что известно о взрывах в Тамбовской области

Сегодня в 15:34 на станции Кочетовка-2, отмечают росСМИ, с дорог сошли вагоны грузового поезда, в результате чего вспыхнул бензин. На месте работают пожарные и восстановительные поезда. Предварительно никто не пострадал.

По данным российских пабликов, движение через станцию полностью остановлено, в РЖД создали оперативный штаб для ликвидации последствий аварии. Из-за инцидента ожидаются серьезные задержки пассажирских поездов южного направления. Причины инцидента устанавливаются.

Как сообщалось, в последнее время государство-агрессорка Россия пострадает от активызацыъ движения сопротивления. Агенты четко подчеркивают: мирное соглашение не остановит их. Зато прекращение огня только позволит подготовиться лучше, привлечь тех, кто раньше колебался, и «создать настоящий ад для оккупантов на каждой лестничной площадке и на каждом блокпоста».

Кремль предупредили: если там считают, что оккупированные земли будут просто принадлежать России после подписания договора, это — роковая ошибка.

«Мы станем невидимой армией… Мы не ждем мира — мы готовимся к освобождению», — резюмировал участник движения сопротивления.

Ранее партизанское движение «АТЕШ» заявило об успешной диверсии в Брянской области РФ, в результате которой было выведено из строя оборудование ключевой электроподстанции, питавшей важный российский логистический узел.

Известно, что подстанция снабжала электричеством железнодорожную станцию, через которую проходят эшелоны с боеприпасами, техникой и горючим для нужд российской армии, а также несколько предприятий и баз, работающих на оборону. Партизаны назвали поврежденную подстанцию «жизненно важной для российской военной машины». Дело в том, что ее обесточивание приводит к «серьезным сбоям в автоматических системах и задержкам поставок».

Кроме того, в результате диверсии возникли проблемы с насосами и системами безопасности на базах хранения горючего, что затрудняет логистику захватчиков. Эта операция показывает способность партизанского движения действовать глубоко в тылу неприятеля и увеличивает давление на русскую военную инфраструктуру.