Эбола добралась до Европы: где зафиксировали случай и что известно о пациенте

Эбола в Африке (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Во Франции подтвердили первый случай заражения вирусом Эбола во время нынешней вспышки. Заболевание обнаружили у врача, вернувшегося с гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Франции, передает France24.

В ведомстве заявили, что тест пациента вирусом Эбола дал положительный результат. В ответ на запрос AFP министерство уточнило, что случай был зафиксирован на материковой части Франции.

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Пациента изолировали. Французские власти также проводят отслеживание контактов, чтобы установить людей, которые могли контактировать с инфицированным.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что риск для населения Европы в целом остается низким.

Вспышка Эболы в Африке: последние новости

В начале июня 2026 г. в Восточной Африке подтвердили 471 случай заражения вирусом Эбола. Известно о 82 погибших. Больше всего больных фиксируют в Демократической Республике Конго, где вирус уже распространился на три провинции.

ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Джейсон Ашер предупреждал, что без решительных действий масштабы эпидемии могут превзойти вспышку 2014 года.

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По одной из версий, распространение вируса могло начаться после похорон вероятно инфицированного пастора. Во время продолжительной дороги из морга до места захоронения его гроб треснул, что могло создать риск заражения для людей, контактировавших с телом.

Впоследствии количество инфицированных и погибших продолжило расти. По данным СМИ, вспышка в Конго уже повлекла более 600 случаев заражения и более 120 смертей.

Ситуацию усложняют проблемы в медицинских центрах. В конце мая в восточных провинциях ДР Конго зафиксировали более 150 случаев побега пациентов из центров лечения Эболы. Часть больных оставляла изоляторы из-за нехватки полноценного питания.

В частности, вблизи города Монгбвала из больницы сбежали 11 пациентов с подозрением на Эболу. Медучреждение расположено примерно в 40 километрах от эпицентра вспышки.

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