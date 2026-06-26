Эбола не отступает: число заразившихся уже превысило тысячу

Эпидемия Эболы в Конго / © Associated Press

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Вспышка лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго еще далека от завершения, несмотря на отдельные успешные случаи выздоровления пациентов.

Об этом сообщает издание France24.

По данным медиков, спустя более чем месяц после официального объявления об эпидемии 17 мая вирус уже распространился на 34 административных района, а число подтвержденных случаев превысило 1000.

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В то же время Франция подтвердила первый случай заболевания на своей территории.

Успешное лечение пациентов

В больнице города Монгбвалу, который считается эпицентром вспышки, медики сообщили о выздоровлении 14 пациентов.

Среди них — сотрудница медицинского учреждения Флоранс, которая заразилась во время ухода за телами умерших пациентов. По словам врачей, своевременное обращение за помощью стало одним из факторов успешного лечения.

После прибытия международных гуманитарных организаций и оборудования Национального института биомедицинских исследований ситуация в регионе частично стабилизировалась. Создание местной лаборатории позволило сократить время получения результатов анализов с двух недель до нескольких часов.

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Эксперты отмечают запоздалую реакцию

Эпидемиолог и заместитель директора по оперативной деятельности организации «Врачи без границ» Гиги Манангама отмечает, что международная и национальная реакция на вспышку заболевания была недостаточно оперативной.

По его словам, первые сигналы о заболевании поступали ещё в начале мая, а отдельные случаи могли фиксироваться уже в апреле. В то же время точное время появления первого инфицированного пока неизвестно.

Дополнительные трудности создает ограниченный доступ к ряду территорий из-за проблем безопасности, в частности к горнодобывающим районам с высокой мобильностью населения и активными трансграничными перемещениями.

Прогресс есть, но не хватает ресурсов

Несмотря на совершенствование методов лечения, в том числе с применением моноклональных антител, медицинские учреждения по-прежнему испытывают нехватку жизненно важных ресурсов.

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В больнице Монгбвалу, в частности, отсутствует постоянный банк крови, а донорство осуществляется исключительно на добровольной основе. Также медики сообщают о дефиците электролитов, необходимых для поддержания жизненно важных функций организма пациентов.

Недостаточный контроль за контактами

Одной из ключевых проблем по-прежнему является отслеживание людей, контактировавших с инфицированными.

В настоящее время медицинским службам удается выявить лишь около 40% таких лиц, тогда как для эффективного сдерживания распространения вируса этот показатель должен составлять не менее 90–95%.

Недоверие — главное препятствие

Серьезной проблемой остается недоверие части местного населения к медицинским работникам и официальной информации о заболевании.

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Особые споры вызывает процедура безопасного захоронения жертв Эболы, которая предусматривает ограничение контактов родственников с телами умерших из-за риска заражения.

В начале июня в регионе произошли нападения на два медицинских центра, что еще больше затруднило работу медицинских бригад.

Эксперты считают, что преодолеть недоверие можно благодаря более активному вовлечению местных общин, религиозных и традиционных лидеров, а также людей, которые уже успешно прошли лечение и вернулись к привычной жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции подтвердили первый случай заражения вирусом Эбола во время нынешней вспышки. Заболевание обнаружили у врача, вернувшегося из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго.

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