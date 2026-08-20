Едете в ЕС – проверьте паспорт: посольство Германии дало важный совет украинцам

Сечение границы (иллюстративное фото) / © ТСН

Реклама

Выезжающим за границу гражданам Украины рекомендуют получать в паспорте отметку о пересечении государственной границы. Это может помочь избежать проблем при оформлении временной защиты в странах ЕС по новым правилам.

Об этом сообщило посольство Украины в ФРГ.

Реклама

В диппредставительстве пояснили, что рекомендация касается всех граждан Украины независимо от пола и возраста.

Реклама

«В целях минимизации возможных проблем при оформлении временной защиты в государствах-членах ЕС гражданам Украины, независимо от пола и возраста, при выезде из Украины рекомендуется получать штамп/отметку о пересечении границы и о выезде из Украины в паспортном документе от офицеров пограничной службы Украины», — отметили в посольстве.

Если человек находится за пределами Украины, официальную информацию о пересечении государственной границы можно получить в Главном центре обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.

В посольстве также обещали в ближайшее время обнародовать дополнительные разъяснения на сайтах Министерства иностранных дел и украинских дипломатических учреждений.

Новые правила для украинских беженцев: последние новости

В Европейском Союзе временную защиту для украинцев продлили до 4 марта 2028 года. В то же время для новых заявителей вводятся дополнительные требования.

Реклама

В частности, для граждан призывного возраста страны ЕС могут потребовать подтверждения того, что человек законно уехал из Украины или имеет документы, подтверждающие освобождение от соответствующих воинских обязанностей. Среди таких подтверждений могут использоваться данные из «Резерв+».

Отдельно сообщалось, что с августа украинские консульства за границей ограничат предоставление части услуг мужчинам призывного возраста, не имеющим военно-учетных документов.

Новости партнеров