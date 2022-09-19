"Единственная ставка – на холодную зиму": почему Путин считает, что Европа придет договариваться с РФ

По мнению Денисенко, тезис, что Европа придет договариваться о газе, активно продвигает руководство "Газпрома".

Путин растерян и не понимает, что ему делать дальше. У него единственная ставка – на холодную зиму и европейцев, которые якобы прибежат к нему просить газ.

Об этом заявил советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко в интервью ТСН.ua.

По мнению Денисенко, тезис, что Европа придет договариваться о газе, активно продвигает руководство "Газпрома".

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"В "Газпроме" официально признали снижение добычи на 16%. Кто разбирается в газовой отрасли, тот знает, насколько это критически и серьезно. Они засекретили данные, сколько газа продали в Китай. Мы понимаем, что это – серьезные цифры. Но даже это не компенсировало те минус 40%, которые не были проданы Европе", – говорит эксперт.

По словам Денисенко, заявления Кремля, что европейские газовые хранилища полупустые – полная ложь.

"Есть статистика, что заполненность хранилищ – 85%. Это самая высокая цифра за последние годы. Ключевая ставка – на то, что европейцы придут договариваться. И здесь есть серьезная искаженность представления о ситуации вообще, и в газовом секторе в частности", – подытожил он.

Ранее Денисенко рассказал, зачем Патрушев поехал в Китай и что это значит для Украины.

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