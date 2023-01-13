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Единственная дочь Элвиса Пресли. В США скончалась 54-летняя певица Лиза Мари

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Единственная дочь Элвиса Пресли. В США скончалась 54-летняя певица Лиза Мари

Лиза Мари Пресли / Фото: Getty Images

Ранее Лиза Мари была доставлена в больницу после остановки сердца

В США в возрасте 54 года скончалась певица Лиза Мари Пресли, которая была единственным ребёнком покойного Элвиса Пресли и его жены Присцили.

Об этом сообщает издание CNN.

"С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой страстной сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала… Мы просим о конфиденциальности, когда пытаемся справиться с этой глубокой утратой. Спасибо за любовь и молитвы. Пока никаких комментариев не будет", — сказала Присцила Пресли в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что Лиза Мари была доставлена в больницу после остановки сердца.

Напомним, ранее сообщалось, что один из пионеров стиля рок-н-ролл, известный такими большими хитами как "Great Balls Of Fire", пианист Джерри Ли Льюис скончался в возрасте 87 лет.

Кроме того, мы ранее информировали, что знаменитый американский рэпер Артис Леон Айви, известный многим под псевдонимом Coolio, скончался в среду, 28 сентября.

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Дата публикации
Просмотры
615
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