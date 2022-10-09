Единственная возможность устранить Путина – найти ему замену: в Румынии заговорили об отставке главы Кремля

В то же время министр национальной обороны Василий Дынка считает переговоры единственным шансом для России заключить мир с Украиной.

Единственным шансом завершить карьеру президента России Владимира Путина является замена другого в системе, однако на данный момент нет такого, которому диктатор позволил бы родиться и вырасти.

Такое мнение высказал министр обороны Румынии Василе Дынку, передает G4 Media.

"Система в России, которая создала Путина, может заменить диктатора марионеткой и существовать дальше", — заявил Василий Динку.

По мнению политика, в такой авторитарной системе замена диктатора может произойти "в один момент".

Он также отметил, что у России есть ресурсы для продолжения войны.

"Было бы идеально достичь переговорной ситуации, даже если бы был достигнут замороженный конфликт, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас, уничтожение человеческих жизней и материальных ценностей", — пояснил Динку.

Он добавил, по его мнению, война против Украины будет продолжаться. Единственным шансом на мир могут стать переговоры с Россией.

"Конечно, это сложные переговоры. Страны мира, НАТО, Соединенные Штаты должны вести переговоры для Украины о гарантиях безопасности и мире с Россией. Украина сама не сможет вести переговоры с Россией", — сказал Василий Дынку.

Замена Путину в России: что известно

В Кремле появляются первые храбрецы, выражающие Путину несогласие. Так, американское издание Washington Post обнародовало статью, в которой говорится, что среди ближайшего окружения Владимира Путина нашлось лицо, которое в последние недели выразило несогласие непосредственно российскому президенту по поводу его ведения войны в Украине. Такой информацией владеет разведка США.

Напомним, что в России из-за отказа Украины вести переговоры с действующим президентом Владимиром Путиным начали ему искать замену. От нее зависит, насколько удачно могут состояться переговоры с украинской стороной.

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