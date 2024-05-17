Единственный человек в России, планирующий стратегию войны: у Зеленского рассказали, кто на самом деле "руководит парадом"

Несмотря на кадровые изменения в Кремле, когда Путин отстранил Шойгу от должности министра обороны, Валерий Герасимов остается в должности как единственный стратег войны.

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел ряд кадровых изменений в России, в частности, отстранив Сергея Шойгу от должности министра обороны. Однако начальник российского генштаба Валерий Герасимов сохранил свой пост, ведь является единственным человеком в России, планирующим стратегию войны.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "24 Каналу".

По его словам, Шойгу никогда не являлся важным лицом в России и было понятно, что он "пойдет на выход". Однако самое большое решение Путина ударило по Николаю Патрушеву, который был секретарем Совбеза. Все потому, что кремлевский диктатор стал "тенью Патрушева", который до сих пор доминировал.

Подоляк говорит, что именно Герасимов – автор концепции гибридной войны, которую сегодня активно использует Россия. Он очень авторитетен именно в военной среде. Если Путин отстранит действующего начальника генштаба России, то изолируется от "элиты" оккупационной армии.

"Шойгу – это никто учитывая компетенции. Герасимов – совсем другая история. Герасимов – это практически единственный человек, который планирует войну и понимает ее в стратегическом смысле этого слова. Мне кажется, что схожих с ним по уровню понимания, что такое война – вообще нет. Насколько он эффективен в этом понимании – это уже другой вопрос", – сказал советник главы ОПУ.

В то же время Кремль "унизил" Герасимова и поставил множество людей, которые будут контролировать каждый его шаг. Но, несмотря на это, он имеет авторитет в России и разбирается в стратегии долгой войны.

Напомним, 12 мая президент-диктатор РФ Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ. Он станет секретарем Совбеза РФ.

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