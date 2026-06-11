Единственный представитель ЕС для переговоров с Россией: Мелони выступила с громкой инициативой

Джорджа Мэлони / © Associated Press

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Глава правительства Италии Джорджа Мэлони выступила в поддержку идеи назначить единственного представителя от ЕС для переговоров с РФ по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает La Stampa.

«ЕС должен определить авторитетную фигуру для переговоров по Украине», — сказала Мелони. Об этом она заявила в преддверии предстоящего заседания Европейского совета, которое состоится 18-19 июня.

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Мелони подчеркнула, что поддержка Украины и усиление давления на РФ остаются единственным путем заставить РФ сесть за стол переговоров.

«Наша позиция не меняется. По нашему мнению, поддержка Киева и сохранение давления на Москву и сегодня единственный реальный способ создать условия, которые заставят начать серьезный переговорный процесс. Именно поэтому мы поддерживаем 20 пакет европейских санкций, ведь пока РФ будет отказываться от прекращения огня и начала реальных переговоров, необходимо поддерживать высокое политическое и экономическое давление», — заявила Мелони.

Кроме того, глава правительства Италии прокомментировал вопрос присоединения Украины к ЕС.

Мы рассматриваем европейское будущее Украины как важный элемент континентальной безопасности. Украина должна продолжать свой путь реформ и укреплять верховенство права. Процесс вступления должен продолжаться с уважением к принципу заслуг и равному отношению среди стран-кандидатов», — заявила Мелони.

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Напомним, европейские лидеры хотят попытаться убедить президента Дональда Трампа на саммите «Большой семерки» во Франции поддержать планы по продвижению новых мирных переговоров между Россией и Украиной.

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