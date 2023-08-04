Единственный шанс спасти Россию: в разведке объяснили, почему удары по Москве будут продолжаться

Россияне должны быть готовы к "мелким (и не очень) инцидентам" на своей территории.

В частности, атаки на Москву будут продолжаться. Более того, россияне рассредоточивают свои средства ПВО, что делает столицу уязвимой.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

"Если какое-то государство нападает на другое государство – немотивировано, неспровоцировано – и объявляет геноцидную войну, то ни ее элиты, ни население этих территорий не должны удивляться, что война приходит не только к напавшим, но собственно и захватчикам", – заверил он.

Речь идет обо всей территории, но прежде всего – об объектах, касающихся инфраструктуры захватчиков, участвующих непосредственно в этих нападениях на Украину, в геноциде украинского народа.

Где знаменитая российская ПВО

По словам Юсова, сложно ответить на вопрос о том, где же была "мощная" российская ПВО, которой так любят хвастаться россияне.

"Возможно, они придерживаются концепции дважды раненого Кутузова, когда-то говорившего: "для того, чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву", – предположил Юсов.

Вероятно, часть их военно-политического руководства этим руководствуется, когда рассредоточивает свои средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы не для того, чтобы защищать собственную территорию, особенно столицу, а для того, чтобы концентрировать их на временно оккупированных украинских территориях.

"Понятно, что такое рассредоточение делает уязвимым для разного рода инцидентов рашистскую столицу на болотах", – утверждает представитель ГУР МО.

Ранее в ГУР объяснили значимость атак на Москву. Так, прежде всего важны политические последствия.

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