Единственный в мире полный скелет динозавра продали на аукционе: цена просто шокирует

Покупатель приобрел редкий вид динозавра / © Getty Images

Реклама

Окаменевший скелет цератозавра ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за колоссальные $30,5 млн при стартовой цене от $4 млн до $6 млн.

Об этом пишет The New York Times.

Цена на динозавра сделала его третьей по стоимости окаменелостью, проданной на аукционе. Рекордная сумма была установлена в прошлом году, когда Sotheby’s продал стегозавру «Апекс» миллиардеру Кеннету Гриффину, основателю хедж-фонда, за $44,6 млн. В 2020 году скелет тираннозавра рекса «Стен» был продан на аукционе Christie’s за 31,8 миллиона долларов.

Реклама

По словам Кассандры Гаттон, заместителя председателя и руководителя отдела науки и естественной истории Sotheby’s, торги за уникальный лот продолжались шесть минут. В них принимали участие шесть участников, соревновавшихся в зале, онлайн и по телефону.

Окончательная цена превысила минимальную оценку в семь раз, прежде чем ее продали клиенту. Sotheby’s пока не раскрывает имени победителя торгов.

«Самые деликатные части, — говорят в Sotheby’s, — хорошо сохранились, в частности, его уникальный и характерный носовой рог, удлиненные зубы и ряд костного панциря, простирающийся вдоль спины и хвоста».

Напомним, в Швейцарии за $6,1 миллиона продали скелет тираннозавра под названием «Тринити». Он состоит из костей трех разных динозавров в возрасте от 65 до 67 миллионов лет.

Реклама