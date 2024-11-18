"Единственный язык, который понимает Путин": в МИД Польши прокомментировали разрешение США на применение ATACMS по РФ

Решения не могли принять очень давно, преимущественно из-за опасений эскалации.

США разрешили Украине быть ракетам ATACMS по территории РФ. Это единственный язык, который понимает Путин.

Об этом в сети X (Twitter) написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Президент Байден ответил на вступление северокорейских солдат в войну и массированный налет российских ракет на понятном Путину языке — снятием ограничений на использование Украиной западных ракет. Жертва агрессии имеет право на защиту. Сила смущает, слабость провоцирует", — отметил он.

Напомним, президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Вероятно, они будут применяться против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области. Более того, украинцы смогут бить по ключевым частям военной техники, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России.

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