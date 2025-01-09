Единый государственный реестр возобновляет работу после масштабной кибератаки

Заработает также ряд онлайн-услуг с помощью "Дії".

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) 9 января возобновляет работу после российской масштабной кибератаки.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Сегодня реестр возобновит взаимодействие с Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами, которые используют его данные в работе.

На портале ЕГР заработает:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование выписок;

получение результатов административных услуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.

Кроме того, заработает ряд онлайн-услуг с помощью "Дії".

Напомним, ранее Минюст возобновил работу трех основных реестров нотариата. В частности, доступными стали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

19 декабря Министерство юстиции сообщило о крупном сбое в сетевой инфраструктуре, обслуживающей государственные реестры. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что это была одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины.

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