Стратегия времен Холодной войны: зачем Путин угрожает США ядерным оружием

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В Кремле заявили о якобы успешных испытаниях двух мощных носителей ядерного оружия — крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон». Это явилось четким сигналом Москвы Вашингтона. Аналитики утверждают, что демонстрацией своего ядерного арсенала Кремль пытается заставить Соединенные Штаты сесть за стол переговоров и принять более широкие условия России, выходящие за рамки войны в Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Почему Путин активировал ядерную риторику

Сроки объявления об испытаниях ракет, по мнению аналитиков, не были случайными. Им предшествовали два негативных шага со стороны Вашингтона: отмена президентом Трампом предложенного саммита в Будапеште по поводу войны в Украине и введение новых санкций против российских нефтепроизводителей.

Путинская стратегия очевидна и не изменилась со времен Холодной войны, когда Советский Союз регулярно подчеркивал, что для двух крупнейших ядерных государств переговоры являются необходимостью, а не выбором. В Кремле считают, что попытки изолировать Россию обречены на провал.

«То, что они пытаются сказать, это: вы не можете просто вводить против нас санкции, как вам вздумается, мы являемся большим ядерным государством, и вам нужно вступать в переговоры», — заявил Андраш Рац, старший научный сотрудник Немецкого совета по внешним отношениям.

С момента возвращения в Белый дом Трамп был настроен выступить посредником в прекращении войны в Украине. Москва же тщетно пыталась превратить эти переговоры в более широкие договоренности, охватывающие бизнес, энергетику и ядерные вопросы, стремясь заключить «пакетное соглашение», более выгодное для Кремля.

«Единственный сектор, в котором Россия находится почти на одном уровне с Соединенными Штатами, — это, конечно, оружие массового уничтожения. Следовательно, чтобы иметь рычаг влияния, они должны включить ядерный вопрос в пакетное соглашение. СССР действовал так же. Единственным настоящим козырем Советского Союза был его ядерный арсенал», — сказал Рац.

«Летучий Чернобыль» как фактор принуждения к миру

Путин заявил, что эти новые образцы вооружения были разработаны для того, чтобы гарантированно пробить американскую противоракетную оборону, в частности, новый щит «Золотой Купол», о котором заявлял Трамп. Это должно обеспечить, что Россия сможет и дальше угрожать Соединенным Штатам взаимным уничтожением.

На прошлой неделе Путин похвастался результатами испытания «Буревестника» крылатой ракеты с ядерным двигателем, которая может лететь по низкой траектории, а также «Посейдона» — ядерного подводного беспилотника большой дальности.

Конструкция этих систем, которые возлагаются на ядерные реакторы для движения, особенно угрожает. «Буревестник» даже получил прозвище «летучий Чернобыль». Несовершенное испытание этой ракеты в 2019 году у побережья Северной России привело к радиоактивному загрязнению и привело к гибели нескольких россиян. Угроза ядерного загрязнения также может быть частью «безумной стратегии» — как ее называет Рац — чтобы принудить западных лидеров к диалогу.

«Мы продемонстрировали желание сесть и вести переговоры с Западом, покончить с противостоянием, которое, по сути, стало бесконечным, и начать слышать и слушать друг друга. Поскольку с оружием, как „Буревестник“, в своем арсенале, Россия по сути становится непобедимой», — сказал Владимир Джабаров, заместитель председателя комитета по иностранным делам в верхней палате парламента России.

Хотя некоторые аналитики считают, что испытания могли быть запланированы задолго до политических событий, факт остается фактом: Россия использует ядерную риторику, чтобы вынудить Запад «принять аргументы России».

Даже если это оружие не изменяет стратегический баланс, отмечает издание, его новые «угрожающие» конструкции заставляют Вашингтон реагировать.

Трамп, похоже, этот сигнал понял. После заявлений Путина он написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты возобновят испытание ядерного оружия «на равной основе». Этот комментарий вызвал волну предположений о том, осуществит ли Вашингтон свой первый взрыв ядерного боезаряда с 1992 года. Однако следует помнить, что Москва тестировала только доставляющие боеголовку носители ядерного оружия (ракеты и дроны), а не взрыв самих ядерных боеголовок.

Напомним, Путин снова пугает Запад ядерным оружием, но, по мнению капитана 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрея Рыженко, это вряд ли является реальной угрозой. Сообщение о российском ядерном объекте — это, скорее, попытка психологического воздействия и запугивания.