Едут на "Уралах" и "Патриотах": Кадыров сообщил об отправке в Украину новых бойцов

Автомобили со времен Советского Союза "уехали" на войну.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии в зону проведения так называемой "специальной военной операции".

Об этом идет речь в пропагандистских каналах РФ.

По словам Кадырова, Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова приобрел и передал бойцам 14 автомобилей "Урал" и 10 "Патриотов".

Напомним, на территории Черниговщины обнаружили скрытую бронированную технику, среди которой несколько БТР-82, БТР-80 и частично бронированный автомобиль "Урал". Укрытие было на территории одной из промышленных зон Прилукской общины.

Добавим, что крупнотоннажный грузовой автомобиль "Урал" – это машина советских времен. Автомобиль предназначен для использования в вооруженных силах в семействе армейских автомобилей.

А УАЗ "Патриот" – это полноприводный легковой автомобиль повышенной проходимости из класса внедорожников. Его производит Ульяновский автомобильный завод еще со времен Советского Союза.

Напомним, в январе 2023-го Россия перебросила в Беларусь очередные два эшелона с войсками и техникой.

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