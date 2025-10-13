- Дата публикации
"Едва бредет домой": Рютте жестко высмеял российскую подлодку возле Франции
Подлодка Новороссийск всплыла у берегов Франции после технических проблем. Марк Рютте в шутку заявил, что российский флот теперь ищет автомеханика, а не врагов.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял Россию из-за технических проблем ее подводного флота, после того как одна из российских лодок была замечена на поверхности у берегов Франции.
Как сообщает Reuters, инцидент произошел с дизельным ПЛ " Новороссийск " , который, по данным российского командования, якобы всплыл "для соблюдения правил плавания в проливе Ла-Манш". Москва отрицает, что судно испытало поломку.
Голландские власти заявили, что подлодка находилась на буксире в Северном море, а Рютте публично намекнул, что судно действительно "сломано".
"Сейчас в Средиземном море практически не осталось российского военно-морского присутствия. Лишь одна сломанная подлодка едва бредет домой. Какая разница с "Охотой за Красным Октябрем"! Сегодня это скорее поиск ближайшего автомеханика", - сказал Рютте во время выступления в Словении.
Ранее теневой Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что “Новороссийске” произошла утечка топлива в трюм, что якобы повышало риск взрыва.
Морское командование НАТО обнародовало снимки французского фрегата, наблюдавшего за российской подлодкой у берегов Бретани. Судно, введенное в действие 2014 года, оснащено крылатыми ракетами "Калибр".