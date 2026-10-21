Едва не казнили за одно слово: экс-дипломат КНДР рассказал, как проходят встречи с Ким Чен Ыном

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын / © Associated Press

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Бывший дипломат КНДР Ли Иль Гю, семь раз встречавшийся с Ким Чен Ыном, рассказал о поведении северокорейского лидера за закрытыми дверями. По его словам, во время личных контактов он видел не только обычные человеческие реакции руководителя страны, но и то, как абсолютная власть может превращать даже незначительную ошибку в серьезную угрозу для человека.

Об этом пишет Express со ссылкой на интервью дипломата, обнародованное в видео на YouTube совместно с проектами Dimple Video и The NK Guys.

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Что бывший дипломат увидел во время встреч с Ким Чен Ыном

В ноябре 2018 года Ли Иль Гю координировал пребывание президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Пхеньяне. Программа двухдневного визита предусматривала переговоры с Ким Чен Ыном, банкет в комплексе «Мокран» и выступление на стадионе Первого мая.

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Непосредственно общаться с северокорейским лидером дипломату приходилось преимущественно при ответе на его дополнительные вопросы. Ким Чен Ын интересовался, какими самолетами прибыли кубинские гости, какую пищу они предпочитают и сколько людей живет на Кубе.

Первую встречу Ли Иль Гю запомнил особенно хорошо. Она состоялась в зале для чиновников в аэропорту. Дипломат признался, что настолько нервничал, что слышал дрожь в собственном голосе. Однако быстро овладел собой: он понимал, что ошибка при исполнении служебных обязанностей может иметь серьезные последствия.

По его словам, впечатление от Ким Чен Ына не полностью соответствовало образу почти божественного лидера, который формирует государственная пропаганда. В то же время дипломат не мог назвать эти встречи обычным общением двух человек.

«На протяжении двух дней я увидел жестокость Ким Чен Ына, но также увидел обычного человека», — рассказал он. Ли Иль Гю отметил, что лидер КНДР может смеяться и проявлять внимание к собеседникам, однако власть, которую он сосредоточил в своих руках, делает его поведение особенно угрожающим окружающим.

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Как переводчик чуть не поплатился за одно слово

Один из случаев, описанный дипломатом, касался примерно 60-летнего переводчика. По словам Ли Иль Гю, мужчина вмешался в разговор, когда говорил Ким Чен Ын, и этим вызвал его недовольство.

Северокорейский лидер назвал переводчика дерзким. Мужчину немедленно отстранили от работы рядом с лидером КНДР и запретили в дальнейшем приближаться к руководителю страны.

Ли Иль Гю утверждает, что собравшиеся тогда считали ситуацию настолько серьезной, что мужчина может не выжить. По его словам, переводчик избежал казни благодаря родственнику, работавшему в Департаменте организации и руководства, а впоследствии прошел так называемые сессии критики.

Во время этой процедуры человек должен письменно признавать свои ошибки и анализировать свое поведение. В случае переводчика такие занятия длились неделю. Дипломат подчеркнул, что даже одно критическое замечание Ким Чен Ына могло коренным образом изменить судьбу человека.

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Какие правила нужно соблюдать во время встречи с лидером КНДР

По словам Ли Иль Гю, люди, которым можно встретиться с Ким Чен Ыном, проходят месяц специальной подготовки. Им объясняют, как себя вести, отвечать на вопросы и избегать движений, которые могут быть восприняты как неуважение.

Среди основных требований — не ерзать, не раскачиваться, не делать лишних движений и не задерживать взгляд на лице лидера. Если он приближается, нужно спокойно и уважительно освободить дорогу, не суетиться и не демонстрировать панику.

Говорить первым тоже запрещено. Человек должен отвечать только тогда, когда Ким Чен Ын задает вопросы. Ответы должны быть краткими, точными и без лишних подробностей. Дипломат подчеркнул, что нельзя делать вид, будто знаешь то, чего на самом деле не знаешь.

Отдельное требование — помнить, что все вокруг лидера записывают. По словам бывшего дипломата, его секретари фиксируют слова и действия руководителя, формально объясняя это созданием хроники революционной истории. Также не разрешается пытаться выделиться лестью или демонстрировать притворную радость.

Ли Иль Гю подытожил, что Ким Чен Ын остается человеком, однако внутри Северной Кореи нет института, который мог бы привлечь его к ответственности.

Что известно о здоровье Ким Чен Ына

Вопрос о состоянии северокорейского лидера регулярно возвращается в международные медиа из-за закрытости КНДР. Южнокорейская разведка сообщала, что вес диктатора превышает 140 кг и обращала внимание на возможные риски для сердца Ким Чен Ына. В то же время в Сеуле отмечалось, что на тот момент не наблюдалось очевидных трудностей с его передвижением.

Впоследствии в социальных сетях начали распространяться слухи о коме Ким Чен Ына. В сообщениях утверждали, что он якобы перенес кровоизлияние в мозг и его срочно доставили в Китай. Однако медицинские документы, официальные заявления или независимые доказательства госпитализации не были обнародованы.

На фоне этих сообщений Северная Корея опубликовала новые фото Ким Чен Ына. По информации государственного агентства KCNA, 19 октября 2026 года он посетил Национальную выставку одежды и обуви в Пхеньяне вместе с супругой Ри Соль Чжу и дочерью Чу Э. Публикация фотографий опровергла утверждение о том, что лидер КНДР якобы умер, хотя сама по себе не позволяет оценить его реальное состояние.

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