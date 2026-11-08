Едва не погиб от отравления: американец подал в суд на OpenAI из-за жутких советов, которые ChatGPT дал его жене

Чат-бот OpenAI / © ТСН

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Мужчина из американского штата Северная Каролина подал иск против компании OpenAI и её генерального директора Сэма Альтмана. Он утверждает, что ChatGPT помогал его жене готовить план его убийства, в частности подсказывал опасные комбинации веществ и способы отравления.

Об этом сообщает издание Unilad.

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Истец Джеймс Гейтс утверждает, что в июле 2025 года едва не погиб в результате отравления. Его жену Шерил Гейтс, которая работала школьным психотерапевтом, обвинили в том, что она подмешивала рецептурные препараты и ядовитые растения в его газированные и энергетические напитки.

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По версии истца, перед этим женщина консультировалась с ChatGPT по поводу опасных сочетаний веществ. В судебном иске также утверждается, что сначала она обсуждала с чат-ботом проблемы в браке, но впоследствии эти разговоры якобы переросли в конкретное планирование убийства.

Джеймс Гейтс заявил, что лишь через несколько месяцев после отравления обнаружил переписку своей жены с ChatGPT. По его словам, прочитанное помогло ему понять, что происходило.

О чем говорится в иске

В исковом заявлении, поданном в Высший суд округа Сан-Франциско, утверждается, что ChatGPT не просто отвечал на вопросы Шерил, но и усиливал её недоверие к мужу и необоснованные опасения относительно его намерений.

По утверждению Джеймса, чат-бот якобы предоставлял его жене практическую информацию, которую она могла использовать для реализации своего замысла. Истец считает, что компания не обеспечила надлежащих мер предосторожности, которые могли бы помешать такому использованию её продукта.

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Что ответили в OpenAI

Шерил Гейтс ранее были предъявлены уголовные обвинения в покушении на убийство и отравлении пищи или напитков. Однако в апреле 2026 года прокуроры закрыли уголовное дело из-за недостаточности доказательств, сообщает Los Angeles Times.

Представитель OpenAI в ответ на запросы СМИ заявил, что компания заблокировала аккаунт пользовательницы и передала информацию правоохранительным органам в рамках расследования.

«Безопасность — наш главный приоритет», — подчеркнули в компании.

Напомним, родители 31-летней американки, страдающей эпилепсией, подали иск против OpenAI, утверждая, что советы ChatGPT убедили их дочь отказаться от лекарств и скрыть это от врачей.

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