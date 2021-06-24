Едва не сбил пешеходов и отбивался от копов огнетушителем: по Варшаве разъезжал агрессивный украинец (видео)

Едва не сбил пешеходов и отбивался от копов огнетушителем: по Варшаве разъезжал агрессивный украинец (видео)

Полиция подозревает, что задержанный украинец находился в состоянии алкогольного опьянения.

В польской столице Варшаве 36-летний украинец грубо нарушил правила дорожного движения, а при задержании применил против полицейских огнетушитель.

Об этом пишет издание TVN Warszawa.

Инцидент произошел, когда украинец злостно нарушил правила дорожного движения — выехал на тротуар и едва не сбил мужчину с ребенком. На место немедленно приехали полицейские, но нарушитель вел себя агрессивно. Он, в частности, применил против копов огнетушитель, когда те подошли к его транспортному средству.

Украинца задержали, но вскоре тот вырвался и пытался убежать. Правоохранители вызвали подкрепление. Всего в его задержании участвовало восемь полицейских.

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"Несмотря на решительные действия полиции, его агрессивность не уменьшилось — он продолжал атаковать полицейских. Его поведение было настолько агрессивным, что ему пришлось одеть шлем, и в больнице он получил седативные инъекции, которые имели незначительный эффект", — заявил комиссар полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

У задержанного взяли кровь для токсикологических исследований. В полиции подозревают, что украинец был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее в гмине Кодроб Радомского уезда, в Польше, нетрезвые украинцы на автомобиле Volkswa gen устроили погоню с местной полицией. Когда копы их догнали, то те пытались бежать пешком.

Как сообщалось, в аэропорту Польши украинка подняла переполох из-за неудачной шутки.

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