Едва не сели на мель: в Польше задержали российское судно с пьяным экипажем (фото)

Едва не сели на мель: в Польше задержали российское судно с пьяным экипажем (фото)

У капитана было почти промилле алкоголя в крови, у двух офицеров около 1,5 промилле.

В польском Гданьске задержали российское судно, перевозившее металлические конструкции и чуть не севшее на мель. Оказалось – капитан корабля и два офицера были в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщают Polskie Radio и Polsat News.

По информации береговой охраны, судно шло из Клайпеды в гданский Северный порт, но отклонилось от курса и направилось в сторону берега. Сухогруз, как говорится, шел со скоростью около 11 узлов и игнорировал радиозапросы.

Когда до берега оставалось меньше километра, судно резко изменило курс, чудом избежав выхода на мель. После этого на место инцидента отправился патрульный катер.

PortalMorski.pl

Российский сухогруз встал на якорь у порта в Гданьске. На его борт поднялись представители пограничного отряда и инспектор морского управления в Гдыне.

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На месте выяснилось, что члены экипажа находились в состоянии алкогольного опьянения. В частности, в крови капитана корабля обнаружили два промилле алкоголя, а у двух офицеров – по 1,5.

В результате сухогруз был задержан. По факту нарушения начато расследование.

Как уточняет PortalMorski.pl, речь идет о российском сухогрузе "Руслана", принадлежащем транспортной компании "Трансфлот" (Санкт-Петербург).

Сейчас российский сухогруз стоит на рейде, а на борту инспектор Морского управления в Гдыне в сопровождении офицеров Кашубского дивизиона Пограничной службы занимаются его оформлением.

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