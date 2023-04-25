Едва не убили друг друга: в России мать написала донос на собственную дочь из-за ее проукраинской позиции

В России мать написала донос на собственную дочь из-за ссоры по поводу так называемой "СВО".

Жительница Москвы написала заявление на собственную дочь из-за ссоры по поводу войны в Украине. У женщин разошлись взгляды по так называемой "спецоперации".

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Политический раскол произошел в семье 59-летней Татьяны, когда она решила обсудить с дочерью Ириной войну в Украине. Поводов для этого было немало, ведь девушка постоянно смотрит видео на военную тематику и регулярно ссорится с матерью по поводу так называемой "СВО", а полгода назад она уже поссорилась со старшей сестрой и ее мужем. Тогда у них также разошлись взгляды на этот счет.

На днях очередная попытка уладить семейный конфликт полностью провалилась. Во время очередных дебатов Татьяна и Ирина окончательно поругались. А через три дня мать написала на собственную дочь заявление.

Женщина сообщила правоохранителям, что ее дочь якобы угрожала ей расправой из-за "недостаточно проукраинской позиции". Дипломатическим путем уладить этот конфликт не удалось, так что теперь в их сложных отношениях придется разбираться полицейским.

Напомним, ранее в Петербурге двое приятелей также поспорили по поводу событий в Буче. Один из них признавал, что убийства и изнасилования совершали сами русские. В результате один мужчина донес российским спецслужбам на другого.

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