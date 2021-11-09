Едва не умерший от коронавируса американец извинился за отсутствие COVID-вакцины

Мужчина вернулся в больницу, чтобы извиниться перед врачами. Он добавил, что уже получил две прививки от коронавируса.
В американском штате Вашингтон мужчина вернулся в больницу в Сиэтле, в которой 28 дней лечился от COVID-19, чтобы извиниться перед врачами за несвоевременную вакцинацию.
Историю американца обнародовал The Guardian.
Отмечается, что в конце августа у 54-летнего художника-графика Ричарда Солиза после заражения коронавирусом в легких образовались тромбы.
Около месяца он оставался подключенным к аппарату ИВЛ и кардиомонитору: врачи из медицинского центра Харборвью опасались, что один из его тромбов может попасть в мозг или сердце.
Солиз выжил и в октябре вернулся в больницу, чтобы поблагодарить персонал за спасение его жизни и извиниться.
"Вы знаете, я глубоко сожалею, что не принял решение сделать вакцинацию", — сказал мужчина доктору Джеймсу Тауну, пульмонологу и директору отделения интенсивной терапии.
В ответ медик заверил, что "никто не обвиняет и не осуждает" Солиза: "Думаю, все счастливы, что вы готовы поделиться этой историей и что вам стало лучше".
Американец рассказал, что после появления первых симптомов заболевания решил, что "подхватил" грипп. Впоследствии у него начались сильные головные боли, а вскоре прибавилась высокая температура и началась одышка. Мужчину госпитализировали 23 августа.
Солиз объяснил, что его смущало противоречие в информации по вакцинам в социальных сетях, в частности мифы о микрочипах и "подозрительных намерениях правительства".
В настоящее время американец убежден в том, что вирус существует, а "отсутствие вакцинации делает вас уязвимыми настолько, что (вирус. — Ред.) действительно может унести жизнь человека".
"Я знаю это по своему опыту, поскольку я не был вакцинирован, я не действовал, я не был уверен и чуть не потерял свою жизнь, — продолжил мужчина. — Это было незнание, все казалось запутанным и противоречивым, а когда человек не полностью убежден в чем-то и нет надлежащей информации, чтобы определиться, возможно, он сделает то же, что и я: не сделает ничего".
Сейчас Солиз полностью вакцинирован. После болезни у него остались рубцы в легких, из-за которых он имеет одышку даже после небольшой физической нагрузки. У мужчины тоже появились проблемы со сном, он борется с затуманенными воспоминаниями и мыслями.
По словам врачей, улучшения в легких могут появиться у него через шесть месяцев.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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