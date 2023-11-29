Едва не въехал в заправку: школьница спасла учеников, сев за руль неконтролируемого автобуса

В Австралии 14-летняя девочка спасла школьный автобус от крушения.

Об этом пишет ABC News.

Инцидент произошел в городе Казино на севере Нового Южного Уэльса.

Автобус, в котором находились около 20 школьников, стоял на углу Фредерик-стрит и Квинсленд-роуд. Но когда автобус отправился к заправке с бензином и мини-маркету, ученица 9-го класса Иззи Миллер заметила, что водителя не было на месте.

"Я посмотрела, чтобы поговорить со своим другом, повернулась назад примерно на две секунды и автобус начал двигаться", — сказала она. "И за рулем никого не было. Он направлялся к бензобаку, и никто ничего не делал, поэтому я вскочила, начала действовать и увела его прочь".

Школьница села за руль неконтролируемого автобуса / Фото: abc.net.au

Иззи сказала, что ее первые мысли были о тех, кто был в салоне.

"Если бы я ничего не сделала, с детьми могло бы произойти что-нибудь очень плохое".

Она прыгнула на сиденье водителя и, используя свои способности к дедукции, быстро нажала одну из педалей, чтобы проверить, тормоз ли это.

"А потом я говорю: "Хорошо, он остановился", нажимаю еще раз, и автобус действительно остановился".

На кадрах из камер видеонаблюдения из мини-маркета был зафиксирован на видео жуткий момент.

Мать Иззи, Ребекка Миллер, сказала, что сообщество хвалит ее дочь: "Директор школы сказал, что если бы Иззи не поступала так, как в тот день, он делал бы совсем другие телефонные звонки".

Мама школьницы Ребекка, Иззи Миллер и владелица мини-маркета Эрин / Фото: abc.net.au

Об инциденте сообщили офицеры полицейского округа Ричмонда, начавшие расследование.

Напомним, 30-летняя женщина покрасила волосы и притворялась 13-летней дочерью в школе. Стало известно, чем все закончилось.

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