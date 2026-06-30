Россияне вынуждены экономить на еде / © pixabay.com

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Россиянам приходится сильно экономить на базовых продуктах и одежде. Полномасштабная война РФ против Украины, которую руководство Кремля пытается «продать» внутренней аудитории под термином «структурной трансформации», спровоцировавшей масштабное обнищание российского населения.

Об этом сообщают в Службе внешней разведки.

Россияне обеднели из-за войны: приходится экономить на еде и одежде

По данным Службы внешней разведки Украины, милитаризация экономики привела к резкому падению уровня жизни в стране.

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Свежие социологические данные, включая результаты опросов агентств Prognosis и Shopper’s, фиксируют критические изменения в потребительском поведении. Сейчас 34% граждан РФ вынуждены экономить на питании. Еще 47% россиян делали это и раньше. Так, 81% россиян экономит на продуктах, в частности, из-за войны.

Все это следствие стагнации реальных доходов на фоне значительных бюджетных расходов на армию, а также топливного кризиса, удорожания услуг ЖКХ и дефицита импорта.

Наибольший рост цен задел базовую продовольственную корзину. Продукты типа мяса, свежей рыбы и сезонных овощей становятся недоступными для значительной части россиян.

По официальной статистике Росстата, годовая инфляция на говядину и огурцы измеряется двузначными цифрами, тогда как потребители отмечают резкое удорожание фруктов и молочки.

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Россиянам приходится массово переходить на бюджетные суррогаты и отказываться от сладостей или фруктов в несезон.

Кризис также охватил непродовольственный рынок и сферу услуг. На одежде теперь экономят еще 28% россиян, вдобавок к 54%, которые экономили раньше. Россияне предпочитают теперь дешевые китайские подделки на маркетплейсах или отказываются от обновления гардероба (43% опрошенных).

Кроме того, 61% опрошенных перестали посещать рестораны и кафе, а 39% отказались от покупки готового кофе. Еще 28% россиян начали брать на работу готовую еду в контейнерах.

В то же время, российские пропагандистские ресурсы формируют специфическое восприятие ситуации — финансовые трудности интерпретируются для простых россиян с экранов телевизоров как «личный провал» и неумение зарабатывать деньги.

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Большинство граждан не связывают падение уровня жизни с санкциями, изоляцией или агрессивной политикой Кремля. В условиях дефицита иностранных инвестиций и низкой производительности труда финансирование войны в Украине происходит за счет благосостояния гражданского населения.

Россияне массово теряют доступ к авиаперелетам

Напомним, к началу лета 2026 года количество стран, куда можно вылететь из российских аэропортов прямыми рейсами, сократилось до 31-32, что примерно на четверть меньше, чем зимой.

Россияне эту ситуацию называют худшей, чем во времена «железного занавеса», ведь в 1980-х годах СССР имел авиасообщение с 80–100 странами, а часть нынешних зарубежных направлений тогда вообще считалась внутренними рейсами.

Сокращение маршрутов связано не только с санкциями, но и сезонностью, конфликтами на Ближнем Востоке, проблемами с топливом и политическими кризисами. Поэтому до сих пор не восстановлены полеты в Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Алжир, Венесуэлу и на Кубу.

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Сейчас для россиян доступно чуть более 30 направлений, среди которых постсоветские республики, страны Азии, Ближнего Востока, а также Сербия, Марокко, Эфиопия и т.д. Реально востребованными остаются около 15 маршрутов.

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