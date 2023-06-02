"Ее никто не знает": в белорусской оппозиции рассказали, кто станет преемницей Лукашенко

Из-за проблем со здоровьем белорусского диктатора появилось много разговоров о его вероятных преемниках.

Преемницей самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может стать спикер верхней палаты Наталья Качанова. В Беларуси ее никто не знает и именно это позволило ей стать главной кандидатом на роль следующего родителя.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказала пресс-секретарь лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина.

По ее словам, у Качановой нет лица и собственных мыслей: Этот человек — тень Лукашенко. Дело в том, что она абсолютно безынициативна, безлика и не ярка. Поэтому именно эти качества позволили ей быть избранной на роль преемницы”.

В Беларуси новоиспеченную кандидатку никто не знает, заметила Красулина: Это человек-никто. Именно поэтому Лукашенко выдвигает людей, потому что они ему ничем не угрожают и не могут составить конкуренцию”.

Оппозиционерка напомнила, что в Беларуси кризис в связи с тем, что народ требует свободных и честных выборов, а их нет: «Поэтому люди продолжают сопротивление. В этом случае любой ставленник — кто-то из России или Качанова из Беларуси — не разрешает этот кризис”.

Народ будет требовать новых и честных выборов, ни один ставленник ничем не будет отличаться от Лукашенко для людей, подчеркнула Красулина. "Без честных выборов не удастся устранить этот конфликт", — подытожила она.

Что известно о состоянии Лукашенко

Александр Лукашенко после парада 9 мая в Москве не явился на обеде президента РФ Владимира Путина с лидерами других государств. Как сообщили пропагандисты, самопровозглашённому лидеру Беларуси стало плохо, и он покинул российскую столицу.

Издание The Mirror предположило, что Лукашенко могли отравить во время визита в Москву на парад 9 мая.

Слухи о состоянии белорусского диктатора подогрели и то, что он не появился на праздновании Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси 14 мая.

Однако уже 15 мая самопровозглашенный Александр Лукашенко впервые за 6 дней появился на публике. И заявил, что не собирается умирать.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко в своем недавнем интервью заявил, что Российская Федерация уже пересмотрела вариант смерти Лукашенко и якобы готовится к тому, что его преемницей может стать спикер верхней палаты Наталья Качанова.

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