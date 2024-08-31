Ее взгляд не может забыть никто: почему фотограф не спас медленно умирающую девочку

Фото, на котором изображена 13-летняя девочка, облетело весь мир. Она оказалась в ловушке и боролась за жизнь 60 часов.

Почему фотограф не спас девочку и что известно о ее судьбе – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Ужасная гибель

Колумбийская девочка-подросток Омайра Санчес Гарсон погибла вместе с десятками тысяч людей во время извержения вулкана Невадо-дель-Руис 13 ноября 1985 года. Одна из причин, по которой это извержение, как полагают, было столь смертоносным, заключается в том, что оно растопило ледники на горе, создав грязевой пирокластический поток, известный как "лахарь", пишет LADbible.

"Город Армеро пострадал в результате трех таких событий, унесших жизни большего количества жителей, переживших первоначальное извержение."

Самая известная жертва

Одной из самых известных жертв стала Омайра Гарсон, оказавшаяся прижатой обломками и вулканической грязью. Было совершено множество спасательных операций, чтобы спасти жизнь Омайры, но они не смогли вытащить ее, и через несколько дней она скончалась. Те, кто пытался спасти ее жизнь, мало что могли сделать, кроме как утешить ребенка в его последние часы жизни. Они натянули на нее шину, чтобы она держалась на плаву, пока люди приносили ей сладости и напитки. Она умерла 16 ноября, через три дня после извержения, от переохлаждения или гангрены, сказав:

"Мама, я так сильно тебя люблю, папа, я люблю тебя, брат, я люблю тебя"

Позже дайверы обнаружили, что ноги тринадцатилетней девочки были зажаты под крышей ее дома, а руки ее покойной тети держали их. Омайра стала известной из-за ее последней в жизни фотографии, сделанной фотографом Фрэнком Фурнье. Он сфотографировал девочку со столь налитыми кровью глазами, что они казались черными. Фотография Фурнье облетела весь мир и стала победительницей конкурса World Press Photo of the Year 1986 года. Фотограф сказал, что девочка "столкнулась со смертью мужественно и достойно", вспоминая, что у нее начались галлюцинации, и она попросила фотографа отвезти ее в школу, потому что боялась, что опоздает.

"Она находилась в большой луже, ниже пояса завалена бетоном и другими обломками домов. Она была там почти три дня. Рассвет только начинался и бедная девочка чувствовала боль. По всему периметру оказались в ловушке сотни людей. Спасателям было тяжело добраться до них. Я слышал. Крики людей о помощи, а потом наступила тишина — жуткая тишина. Это было очень тревожно. Спасатели продолжали возвращаться к ней, местные фермеры и некоторые люди, которые пытались ее утешить, когда я делал фотографию, я почувствовал себя совсем бессильным перед этой маленькой девочкой, которая смело и достойно встречала смерть. Она чувствовала, что ее жизнь уходит"

Почему девочку не спасли

Фотограф вспомнил, что после этого некоторые люди спрашивали его: "Почему ты не помог ей? Почему ты не вытащил ее?". Он объяснил, что спасти девочку "было невозможно".

"Был крик — дебаты на телевидении о природе фотожурналиста, о том, насколько он или она стервятник. Но я чувствовал, что единственное, что я могу сделать — это должным образом рассказать о мужестве, страданиях и достоинстве маленькой девочки и надеяться, что это мобилизует людей на помощь тем, кто был спасен. Я был счастлив, что была какая-то реакция, было бы хуже, если бы людям было безразлично. Честностью и порядочностью. Я считаю, что фотография помогла собрать деньги со всего мира и помогла подчеркнуть безответственность и отсутствие мужества у лидеров страны. Было очевидно отсутствие лидерства. Люди до сих пор находят эту фотографию тревожной. Она подчеркивает неизбежную силу этой маленькой девочки. Мне повезло, что я мог стать мостом, который связывает людей с ней. Это магия вещи"

"Самая известная фотография"

Однако фотография колумбийской девочки стала не единственной, поразившей весь мир. Мужчина по имени Стив Маккари сделал свою известную фотографию под названием «Афганская девушка» в лагере пуштунских беженцев в Пакистане. Сам снимок был назван «самой известной фотографией» в истории журнала National Geographic, и ее лицо стало известно после размещения фотографии на обложке номера журнала за июнь 1985 года, пишет "Саморазвитие Инфо".

"Афганка (пуштунка) по национальности, Гула осиротела во время советской бомбардировки Афганистана и в 1984 году была отправлена ​​в лагерь беженцев в Пакистан. Собирая материал об афганско-советской войне, Стив Маккарри, фотограф National Geographic лагеря беженцев, которых было очень много на афганско-пакистанской границе. Как-то утром, идя по лагерю, Маккарри увидел палатку, как начальную школу. добиралась до лагеря пешком через горы"

Редкая фотография

"Сессия" Маккарри, в течение которой была сделана фотография, длилась всего несколько минут. Только вернувшись в Вашингтон и занявшись проявлением пленки, Маккарри понял, насколько фотография неординарна. Ему представилась редкая возможность отразить личность афганской женщины, которая обычно закрыта паранджей.

"Это был один из тех невероятных, поразительных моментов в работе фотографа, когда все складывается как следует"

Символ афганского конфликта

Фоторедактор National Geographic не хотел использовать фотографию девочки, которую ныне считал слишком тяжелой, но в итоге уступил и поместил на обложку под названием Афганская девочка, несмотря на то, что имя девочки не было известно. Фотография с изображением девочки с пронзительными глазами цвета морской волны, устремленными прямо в объектив, стала символом афганского конфликта и проблем беженцев по всему миру. Сама фотография была признана наиболее узнаваемой за все время существования журнала. В 2002 году, когда Гула была найдена, сам Маккарри сказал следующее:

"За последние 17 лет, по-моему, не было ни одного дня, чтобы я не получил любое письмо, e-mail или телефонный звонок по поводу этой девочки. Одни хотели выслать ей денег, другие – удочерить ее. Были и письма от мужчин, желающих найти ее и жениться".

Личность девочки

Личность девочки оставалась неизвестной более 17 лет. Сам МакКарри возвращался в Афганистан около двадцати раз, но если он и пытался найти ее, то бесполезно. Наконец-то в январе 2002 года National Geographic организовал экспедицию для поиска "девушки с зелеными глазами". Они показывали фотографию местным жителям в районе лагеря беженцев, где МакКарри сделал снимок. В конце концов удача им улыбнулась – один из местных жителей узнал ее и обещал привести в лагерь. Это заняло три дня – она жила в горах недалеко от пещер Тора-Бора. Наверное, МакКарри не очень надеялся на удачу, но когда молодая женщина вошла в комнату, ему хватило одного взгляда, чтобы понять: это она.

"Позже ее личность была подтверждена с помощью биометрии, которая показала полное соответствие радужной оболочки глаза изображению на фотографии, и, конечно, не знала, что фотография получила такое широкое распространение и вызвала такую ​​бурную реакцию."

Молодую женщину звали Шарбат Гула. Во время этой встречи с МакКарри ей было 28 – 30 лет, во всяком случае, даже она сама не могла определить свой возраст точнее. Женщина хорошо помнит тот день: тогда ее сфотографировали в первый раз в жизни. Вскоре после этого она вышла замуж, родила четырех дочерей, одна из которых скончалась в детстве. Живут они не много – мужчина Шарбат работает в хлебопекарне, зарабатывая менее одного доллара в день. Шарбат Гула не обнаружила особого увлечения знаменитой фотографией, более того ей было совершенно непонятно, что эти иноплеменники могли в ней найти. Ее очень огорчил тот факт, что кто-то увидел ее в дырявой шале.

"Она до сих пор помнит тот день, когда случайно прожгла дыру над печкой"

Новые фотографии с ее участием были сделаны для апрельского выпуска National Geographic 2002 года в статье о ее жизни, причем Гула, соблюдающая строгие правила, спросила у мужчины разрешения поднять хиджаб, чтобы ее сфотографировали снова. Сейчас у Гулы три дочери: Робина, Захида и Алия, четвёртая дочь умерла вскоре после рождения. Гула надеется, что ее дети будут иметь возможность получить образование, в отличие от него.

Напомним, в РФ на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Впоследствии была еще серия афтершоков магнитудой 3,9 балла, а затем еще началось извержение вулкана Шивелуч.

Читайте также: