Эффект домино: удары украинских дронов "высушили" российские заправки перед сезоном отпусков

В России горят НПЗ / © из соцсетей

Систематические атаки ВСУ на нефтеперерабатывающую отрасль агрессора привели к острому дефициту горючего. На российских биржах спрос на популярный бензин АИ-95 уже в десять раз превышает предложение, а впереди летний пик потребления.

Российский топливный рынок оказался в шаге от глубокого кризиса на фоне непрерывных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

«Внеплановые ремонты» и дефицит АИ-95

Из-за выведения из строя ключевых мощностей в России возникла серьезная нехватка бензина. Худшая ситуация наблюдается с маркой АИ-95 — именно тем топливом, на котором россияне планируют ехать в летние отпуска.

По словам источников в отрасли, купить «девяносто пятый» на бирже становится почти невозможно. Спрос в разы — а иногда и в десять раз — превышает реальное предложение. Нефтяные компании в условиях дефицита прекращают свободные продажи, пытаясь обеспечить горючим только собственные сети АЗС.

Почему ситуация критическая:

Ремонты на атакованных НПЗ продлятся минимум месяц, а сроки отгрузки горючего уже задерживаются на 2–4 недели.

Из-за постоянных ударов участники рынка не успевают сформировать запасы на лето.

Летом спрос на АИ-95 традиционно растет, что в нынешних условиях гарантирует пустые заправки.

Нефтепереработка РФ на дне

Вооруженные силы Украины существенно нарастили интенсивность ударов по энергетическому «сердцу» России. Только за апрель и начало мая из строя выведено шесть крупных заводов:

«Нижегороднефтеоргсинтез»;

Туапсинский НПЗ;

Новокуйбышевский НПЗ;

Сызранский НПЗ;

«Пермнефтеоргсинтез»;

«Кинеф».

Как результат, по данным Bloomberg, объемы нефтепереработки в РФ упали до минимума с 2009 года — 4,69 млн баррелей в сутки.

Несмотря на попытки Кремля искусственно сдерживать цены на бирже из-за ограничений котировок, реальный рынок реагирует иначе: внебиржевые объемы горючего уже продаются с наценкой в 10%, но даже за такие деньги предложение остается крайне ограниченным. Таким образом, «хлопок» в НПЗ методично превращает российский бензин в дефицитный товар еще до начала официального сезона отпусков.

Напомним, СБУ в третий раз поразила дронами один из крупнейших НПЗ в России. Специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ отработали по НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) «Пермь». Оба объекта расположены в более чем 1500 км от границы с Украиной.

