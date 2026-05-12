Эффект домино: удары украинских дронов "высушили" российские заправки перед сезоном отпусков
Спрос в разы — а иногда и в десять раз — превышает реальное предложение.
Систематические атаки ВСУ на нефтеперерабатывающую отрасль агрессора привели к острому дефициту горючего. На российских биржах спрос на популярный бензин АИ-95 уже в десять раз превышает предложение, а впереди летний пик потребления.
Российский топливный рынок оказался в шаге от глубокого кризиса на фоне непрерывных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».
«Внеплановые ремонты» и дефицит АИ-95
Из-за выведения из строя ключевых мощностей в России возникла серьезная нехватка бензина. Худшая ситуация наблюдается с маркой АИ-95 — именно тем топливом, на котором россияне планируют ехать в летние отпуска.
По словам источников в отрасли, купить «девяносто пятый» на бирже становится почти невозможно. Спрос в разы — а иногда и в десять раз — превышает реальное предложение. Нефтяные компании в условиях дефицита прекращают свободные продажи, пытаясь обеспечить горючим только собственные сети АЗС.
Почему ситуация критическая:
Ремонты на атакованных НПЗ продлятся минимум месяц, а сроки отгрузки горючего уже задерживаются на 2–4 недели.
Из-за постоянных ударов участники рынка не успевают сформировать запасы на лето.
Летом спрос на АИ-95 традиционно растет, что в нынешних условиях гарантирует пустые заправки.
Нефтепереработка РФ на дне
Вооруженные силы Украины существенно нарастили интенсивность ударов по энергетическому «сердцу» России. Только за апрель и начало мая из строя выведено шесть крупных заводов:
«Нижегороднефтеоргсинтез»;
Туапсинский НПЗ;
Новокуйбышевский НПЗ;
Сызранский НПЗ;
«Пермнефтеоргсинтез»;
«Кинеф».
Как результат, по данным Bloomberg, объемы нефтепереработки в РФ упали до минимума с 2009 года — 4,69 млн баррелей в сутки.
Несмотря на попытки Кремля искусственно сдерживать цены на бирже из-за ограничений котировок, реальный рынок реагирует иначе: внебиржевые объемы горючего уже продаются с наценкой в 10%, но даже за такие деньги предложение остается крайне ограниченным. Таким образом, «хлопок» в НПЗ методично превращает российский бензин в дефицитный товар еще до начала официального сезона отпусков.
Напомним, СБУ в третий раз поразила дронами один из крупнейших НПЗ в России. Специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ отработали по НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) «Пермь». Оба объекта расположены в более чем 1500 км от границы с Украиной.
