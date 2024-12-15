"Эффект улитки": Портников – о политических взглядах Трампа и тяжелых последствиях для мира

По словам Портникова, накануне Второй мировой войны лозунги сторонников изоляционистской политики ничем не отличались от взглядов Трампа и его сторонников.

Политические взгляды новоизбранного президента США Дональда Трампа – откровенно изоляционистские, так же, как было у Соединенных Штатов в 30-х годах прошлого столетия, накануне Второй мировой войны,

Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников в колонке на сайте "Збруч".

По словам Портникова, Митч Макконнелл, бывший лидер республиканцев в сенате и один из ветеранов американской большой политики, предупредил, что после победы Дональда Трампа мир становится очень опасным.

"Этот вывод Макконнелл, убежденный консерватор и союзник Трампа по многим принципиальным внутриполитическим вопросам, делает, опираясь на главное отличие между собой и Трампом – а именно откровенно изоляционистские взгляды нового старого президента", – пишет Портников.

Он отмечает, что накануне Второй мировой войны, лозунги сторонников изоляционистской политики ничем не отличались от лозунгов и взглядов Трампа и его сторонников.

"Макконнелл уже выступал с аналогичным предупреждением в дни, когда праздновался юбилей высадки войск союзников в Нормандии и напоминал, что именно политическая недальновидность американской элиты привела к тому, что молодые американцы вынуждены были погибать на побережье оккупированной нацистами Франции", — добавил журналист.

Портников размышляет, что после Второй мировой войны американское общество сделало противоположный вывод – нельзя сохранить мир, а значит и покой в самих США, без сильной Америки. Однако вера в этот тезис ослабла с исчезновением послевоенных генераций.

По мнению журналиста, первым послевоенным американским президентом-изоляционистом был демократ Барак Обама.

Приход к власти Трампа Портников называет "отражением американского страха перед тяжелыми предвоенными временами" и "американским желанием снова спрятаться в ракушку".

"...эффект улитки снова сработает, и враги Америки снова воспримут ее безразличие за слабость. И зря, потому что Америка будет защищаться и перейдет в наступление, если ее попытаются унизить и припереть к стенке", — подытожил Виталий Портников.

Для справки. Изоляционизм – направление в официальной внешней политике Соединенных Штатов накануне Второй мировой, которое заключалось в невмешательстве США в международные дела.

Ранее журналист Виталий Портников предположил, что ждать от Трампа, если он не сможет договориться с Путиным.

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