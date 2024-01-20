Эффективно против дронов: Великобритания представила первое лазерное оружие (фото)

Британские военные учёные впервые сбили дроны, используя лазер. Он прорезает приближающиеся цели со скоростью света.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

Как отметил Шеппс, лазер можно будет установить на будущие военные корабли. Это британское оружие станет жизненно важным при условии роста угрозы войны с использованием дронов.

"DragonFire это лишь одна из потенциально революционных возможностей, в которые мы инвестируем, чтобы получить преимущество над нашими врагами", – подытожил глава Минобороны Великобритании.

Напомним, Великобритания провела первое успешное испытание лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire против воздушных целей.

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