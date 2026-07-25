"Эффективнее фронта": атаки на Wildberries создают новые проблемы для Путина — The Sun

Пожар на складах Wildberries

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Украинские удары по объектам логистики крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries способны нанести экономике страны-агрессоры ущерб, соизмеримый с последствиями атак на нефтеперерабатывающую отрасль.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

В материале отмечается, что за последние дни серия украинских БПЛА поразила или повредила ряд складских терминалов Wildberries в нескольких регионах РФ. Журналисты отмечают: эти атаки нанесли ущерб не только отдельному коммерческому гиганту, но и парализовали работу крупного сегмента российского малого предпринимательства, которое завязано на этой платформе. Кроме того, это дестабилизировало внутреннюю розничную торговлю по всей России.

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По оценкам опрошенных аналитиков, изменение тактики несет для РФ не только материальные потери, но существенный психологический удар.

«Украинская сторона демонстрирует удивительную и результативную работу, которая постепенно шаг за шагом размывает лояльность к действующему режиму», — подчеркнул британский политолог и специалист по РФ Марк Галеотти.

Аналитик Натия Сескурия в комментарии для издания назвала эту воздушную кампанию новым этапом в стратегии Украины. Она считает, что разрушение распределительных центров напрямую скажется на повседневной жизни рядовых граждан РФ.

«Это крайне взвешенный и дальновидный ход со стороны Украины… он будет иметь ощутимые последствия для быта обычных российских семей», — убеждена эксперт.

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В статье также акцентируют внимание на оползнях в общественной реакции внутри России. В соцсетях массово появляются сообщения от предпринимателей, потерявших продукцию и прибыль. Часть из них прямо упрекает власть в неспособности обеспечить безопасность важных объектов — аналитики называют такую публичную критику редкой для сегодняшней РФ.

Эксперты предполагают, что проблемы вокруг Wildberries на фоне всеобщего спада в экономике усиливают градус напряжения в обществе перед предстоящими парламентскими выборами осенью, создавая Кремлю новые внутриполитические угрозы.

«На линии фронта положение оставалось практически без изменений в течение последних трех-четырех лет, а старт прямых действий против российского экономического сектора оказался гораздо более эффективным», — отметил бывший британский военный атташе в РФ Джон Форман.

По его мнению, следующими мишенями украинских сил могут стать дата-центры или ключевые узлы связи, если это поможет затормозить функционирование российской военно-промышленной системы и создаст дополнительное давление на руководство РФ.

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Удары по складам Wildberries: последние новости

Масштабные пожары на складах крупнейшего русского маркетплейса становятся новой реальностью для РФ. Пока Кремль заявил об «ударах по гражданским», выяснилось: на платформах российского аналога Amazon открыто продавали снаряжение для кафиров с пометками «проверено в СВО».

Издание The Economist пишет о том, что удары по составам Wildberries обрушили доверие россиян к власти. Ведь российские военные и волонтеры активно используют эту платформу для закупки деталей для беспилотников и бронежилетов.

Российская политология Елена Панфилова отметила, что удары по составам коснулись почти всех россиян — физически, финансово или психологически. После атак продавцы, работающие через Wildberries, начали массово сообщать о потере товаров и финансовых убытках.

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