Эффективное применение ATACMS может повлиять на решение Ким Чен Ына отправлять войска в РФ – эксперт

В случае эффективного применения ракет ATACMS, в частности, по подразделениям из Северной Кореи в Курской области, это может повлиять на решение Ким Чен Ына отправлять дополнительные войска в РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт Валерий Рябых в эфире "Эспрессо".

"И здесь также это очень важно может быть, особенно на фоне заявления северокорейского диктатора о подготовке к войне и о якобы, скажем, планах в дальнейшем и возможности прислать своему коллеге, российскому диктатору, еще до 100 тысяч северокорейских войск. Ну, якобы с целью получение того же опыта и подготовки к той же войне. Однако в условиях, если большинство из тех войск, которые пришлет северокорейский диктатор, будут буквально утилизированы с помощью ATACMS, то можно думать, особенно в рамках той же первой партии до 12 тысяч, что это существенно может повлиять на дальнейшее решение относительно направления северокорейских войск на помощь россиянам. Потому что в первую очередь тому же северокорейскому диктатору нужны войска, которые уже вернутся с новым опытом, а не в гробах", — считает эксперт.

Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, комментируя отправку северокорейских военных на войну в Украину, заявил, что подготовленные на войне с Украиной северокорейские бойцы будут представлять угрозу странам НАТО.

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