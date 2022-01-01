Эффектное фото на память о Новом году: в центре Кракова задержали группу молодых людей, которые позировали с голыми задницами

Эффектное фото на память о Новом году: в центре Кракова задержали группу молодых людей, которые позировали с голыми задницами

За свою затею молодые люди уплатят штраф.

В Польше в центре Кракова четверо мужчин фотографировались на главной площади города со спущенными штанами. В конце концов "голые" фото обошлись им в 300 злотых штрафа каждому.

Об этом сообщает издание InPoland.

Чтобы разнообразить новогодние фото, четверо молодых людей решили позировать со спущенными штанами. Они выбрали из себя фотографа, а затем в сиянии огней показали голые задницы и стояли, ожидая удачный кадр.

Это "безобразие" заметил оператор городского мониторинга, который направил на место "фотосессии" патруль.

За неадекватное поведение мужчин оштрафовали на 300 злотых каждого.

Напомним, что в течение 2021 года украинцы шокировали соотечественников своими поступками, выходками, шутками, выходками и тому подобное. Иногда они были бестолковыми, смешными и даже страшными.

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