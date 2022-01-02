Египет накрыл природный апокалипсис: в Сети показали, как это было

Египет накрыл природный апокалипсис: в Сети показали, как это было

Необычное для страны явление наблюдают местные и туристы.

В первый день 2022 года в Египте выпал снег с градом. Немало хлопот непогода доставила как местным жителям, так и туристам. Как отмечается, снег сопровождался проливным дождем, продолжавшимся несколько часов. А град был величиной с голубиное яйцо. Талый снег и большое количество воды на улицах города осложнили движение.

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В метеобюро Египта отметили, что провинция Красное море оказалась под влиянием атмосферного фронта, что вызвало сильнейшие ливни в большинстве городов региона.

Кроме того, из-за непогоды власти нескольких провинций в Египте, в частности Асьют и Красное море, а также город Шарм-эль-Шейх объявили о закрытии школ 2 января. Людей призвали держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и фонарных столбов.

По последним данным, непогода убила три человека. Один из погибших — мужчина из провинции Кафр-эш-Шейх, он коснулся мокрых проводов, в результате чего его ударило электрическим током. Еще один человек погиб в аварии на скользкой дороге. Третьего погибшего вытащили из-под завалов двухэтажного дома, рухнувшего после дождя в Александрии.

Как правило, в декабре в Египте благоприятная погода, и именно этот период славится самым большим потоком туристов, желающих встретить Новый год в тепле и отдыхе. В 2022 году непогода испортила планы отдыхающих. Сейчас здесь ветрено и прохладно.

В последний раз снег в Египте фиксировали в 2013 году.

Пользователи социальных сетей делятся видео с засыпанными снегом улицами курорта, пальмами и пляжем. Журналист Осман Пашаев рассказал, что в одной из гостиниц Шарм-эль-Шейха за час залило балконы всех номеров.

الغردقة اليوم ❄️✌️❤️



اجمل بلاد الكون مصر pic.twitter.com/vvf0ajDaEC — أنا بنت الدوله ⚔ ✌ (@love1_egypt) January 2, 2022

الغردقة اليوم ❄️✌️❤️



اجمل بلاد الكون مصر pic.twitter.com/vvf0ajDaEC — أنا بنت الدوله ⚔ ✌ (@love1_egypt) January 2, 2022

الغردقة اليوم ❄️✌️❤️



اجمل بلاد الكون مصر pic.twitter.com/7XQNCmapY9 — أنا بنت الدوله ⚔ ✌ (@love1_egypt) January 2, 2022