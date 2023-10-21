Египет открыл пропускной пункт для эвакуации иностранцев из Сектора Газы – США

Посольство США заявило об открытии КПП "Рафах" между Газой и Египтом.

Между Сектором Газы и Египтом в субботу, 21 октября, заработал пропускной пункт "Рафах", через который иностранцы смогут эвакуироваться в Египет.

Об этом заявило посольство США в Израиле.

В посольстве подчеркнули, что ситуация остается "динамической и переменной", а среда безопасности — "непредсказуемой". Там также отметили, что не знают, как долго граница будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан.

"Вы должны оценить свою личную безопасность, прежде чем решать двигаться к границе или пытаться ее пересечь", – добавили в посольстве.

Американские дипломаты ожидают, что многие люди будут пытаться пересечь границу в случае ее открытия.

Напомним, Белый дом опроверг якобы слова Байдена, что Израиль должен отложить наступление в секторе Газы.

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