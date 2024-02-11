Египет угрожает Израилю приостановить мирное соглашение и назвал требование

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если ЦАХАЛ войдет в густонаселенный приграничный город Рафах.

Об этом пишет Associated Press.

После того, как более половины населения сектора Газа бежали в Рафах, они разместились в палаточных лагерях, а также приютах под управлением ООН вблизи границы.

Египет, со своей стороны, опасается массового наплыва сотен тысяч беженцев.

"Между тем, гуманитарные организации также предупреждают о том, что наступление на Рафах может ухудшить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе", - говорится в сообщении.

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Неназванный представитель боевиков сказал, что вторжение в Рафах "взорвет" переговоры при посредничестве США, Египта и Катара, которые направлены на прекращение огня и освобождение израильских заложников.

"Но наступление повлекло за собой значительные разрушения, особенно на севере Газы, а в центральной части Газы и южном городе Хан-Юнис до сих пор продолжаются ожесточенные бои. Наземная операция в Рафахе также может привести к закрытию контрольно-пропускного пункта, отрезав один из единственных путей доставки крайне необходимых". продуктов питания и медикаментов ”, – объясняет издание.

Отдельные должностные лица, говорившие на условиях анонимности, подтвердили угрозы Египта.

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