Египет вслед за Китаем призвал своих граждан "как можно скорее" уехать из Украины — СМИ

Граждане Египта, которые останется в Украине, должны уточнить свои данные в посольстве.

Посольство Египта в Киеве, как и МИД Китая, призвало своих граждан покинуть Украину "как можно скорее".

Об этом пишет издание Egypt Today.

По данным СМИ, посольство призвало членов египетской громады покинуть Украину доступными наземными маршрутами в соседние страны. Гражданам советуют проявлять "максимальную осторожность при выезде и не находиться в опасных зонах или вблизи них".

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Всем, кто решит остаться в Украине, дипломаты рекомендуют уточнить свои данные в посольстве. Так, они смогут получать информацию о развитии ситуации в Украине.

Посольство не уточняет, почему именно сейчас призывают своих граждан покинуть Украину. Но заметим, что Египет, хоть и осудил вторжение России в Украину, но не отказался принимать туристов из РФ.

Отметим, что, несмотря на массированные ракетные обстрелы РФ, посольство США не планирует эвакуацию из Киева. Посольства стран ЕС тоже работают в штатном режиме.

Напомним, Министерство иностранных дел Китая 15 октября в очередной раз обратилось к своим гражданам, находящимся в Украине, с призывом немедленно уехать из страны из-за "серьезной ситуации безопасности".

Отмечается, что украинское посольство Китая предоставит помощь в организации переезда, который власти называют эвакуацией. Также китайцев упорно просят не откладывать выезд из страны.

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