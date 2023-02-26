Египетская гробница оказалась фальшивкой: аферисты разработали блестящий план обмана и скрылись

Преступники сфабриковали гробницу как часть своего заговора с целью обмана торговцев древностями.

Прокуратура Египта выдала ордер на арест группы преступников, разработавших гениальную схему обмана торговцев древностями.

Об этом пишет Ancient Origins.

Правоохранители попытались допросить подозрительную группу мужчин в пикапе 15 февраля. Вызывающих мошенников поймали с поличным на склоне холма в пустынной местности неподалеку от исторического города Эль-Хибе. Но банда подозреваемых совершила побег и успела скрыться до того, как их удалось поймать.

Эль-Хибе укреплен дополнительными сооружениями, построенными военачальниками и жрецами Амона, а фараон Шешонк I построил в городе храм, посвященный богу Амону. Именно здесь преступники создали фальшивую гробницу, чтобы обмануть торговцев артефактами.

Полиция осмотрела ложную египетскую гробницу в Эль-Хибе, рассматривая ее как место преступления. Внутри они обнаружили несколько статуй античного вида, разбросанных вокруг ямы глубиной 2 метра, закрытой металлическими воротами на болтах. Дальнейшее исследование выявило три комнаты с дополнительными статуями.

Археологи из Министерства туризма и древностей обследовали место и пришли к выводу, что статуи и надписи в трех камерах фальшивой египетской гробницы были современными творениями, а не древностями. Следствие считает, что подозреваемые сфабриковали гробницу как часть своего сговора с целью обмана торговцев древностями.

Напомним, в Египте археологи смогли обнаружить остатки древнего храма. Святыню обнаружили во время раскопок в Телль-эль-Фараине. Это место также известно как "холм фараонов".

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