Египетские курорты ждут туристов из России: им объяснили, как избежать встречи с акулой

Российский посол в Египте назвал случай с туристом, которого разорвала акула в Красном море, "неприятным инцидентом".

Египтяне всегда рады туристам из РФ, а местные курорты с удовольствием ждут российских граждан.

Такое заявление сделал посол России в Египте Георгий Борисенко после того, как в Красном море возле курортного города Хургада акула съела российского отдыхающего.

При этом российский дипломат призвал своих земляков проявлять благоразумие и соблюдать правила, установленные местными властями.

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"Как вы знаете, там [в Красном море] иногда случаются неприятные инциденты в связи с тем, что в это море периодически из Индийского океана заплывают хищные рыбы — акулы", — отметил он.

Борисенко посоветовал россиянам прислушаться к тому, что говорят спасательные службы и руководители гостиниц по поводу того, где можно плавать, а где нет. Мол, при условии тщательного выполнения рекомендаций, предоставляемых местными властями, отдых будет безопасным.

Посол РФ в Египте Георгий Борисенко советует россиянам прислушаться к рекомендациям местных властей / Фото: скриншот с видео

Правда, зная наглое и высокомерное поведение россиян на иностранных курортах, трудно себе представить, что они будут учитывать любые предостережения местных властей. Хотя, возможно, купаться в Красном море возле Египта им все же будет безопаснее, чем в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма.

Напомним, 8 июня в море у берегов египетского курорта Хургада акула напала на приехавшего на отдых из Архангельской области РФ 23-летнего Владимира Попова. Спасти россиянина не удалось.

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