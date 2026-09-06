Известную телеведущую приговорили к смертной казни: что известно о деле

Тюрьма, смертная казнь / © Associated Press

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В Египте суд приговорил известную телеведущую Сару Халифу и еще 11 человек к смертной казни. Она фигурирует в деле об изготовлении и незаконном обороте наркотиков .

Об этом сообщают местные государственные СМИ, пишет The Guardian.

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Телеведущая, приговоренная к смертной казни

Что известно о деле

39-летняя Сара Халифа известна как ведущая программы Mission Impossible, посвященной вопросам безопасности и преступности.

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По данным газеты Al-Ahram, суд Каира признал Халифу и других фигурантов виновными в создании организованной преступной группировки, занимавшейся приобретением веществ для изготовления наркотиков с целью их дальнейшего сбыта. Также им инкриминировали незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Суд приговорил Халифу и еще 11 обвиняемых к смертной казни за повешение.

Перед оглашением приговора суд обратился к Великому муфтию Египта для получения религиозного заключения. Такая процедура предусмотрена египетским законодательством по делам, где может быть назначена смертная казнь. В то же время, приговор еще может быть обжалован.

По данным государственного издания Akhbar el-Yom, речь идет также об обвинениях в производстве синтетических наркотиков в целях сбыта. Сырье для их изготовления, по версии следствия, импортировали из-за границы.

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В ходе операции правоохранители изъяли более 750 кг наркотиков и сырья для их производства. Кроме того, обнаружили две квартиры, которые, по данным следствия, использовались в качестве лабораторий, а также незарегистрированного оружия и боеприпасов.

Отдельно Халифа и несколько других фигурантов приговорили к пяти годам заключения по делу о похищении и нападении на молодого человека.

В Египте смертная казнь предусмотрена, в частности, за умышленное убийство, терроризм, некоторые сексуальные преступления и торговлю наркотиками.

По данным Египетской комиссии по правам и свободам, в течение 2025 года в стране был вынесен 541 смертный приговор.

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Ранее экспрезидента Сирии Башара Асада и его соратника Атефа Наджиба заочно приговорили к смертной казни в Дамаске. Асада признали виновным в умышленном убийстве, а Наджиба - в пытках и умышленном убийстве. Суд связал приговор с преступлениями, совершенными во время подавления протестов в провинции Дераа 2011, и квалифицировал их как преступления против человечности. Асад находится в России — после падения его режима в конце 2024 года он скрылся в Москве. Новые сирийские власти уже требовали от России выдать Асада, однако Москва его не передала. Поэтому приговор носит заочный характер, а его исполнение зависит от того, будет ли Асад передан Сирии.

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