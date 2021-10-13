"Его голова лежала на сиденье": британка подняла крышку унитаза, а там — огромный питон (видео)

Женщина не ожидала увидеть змею.
Британка Лора Трантер обнаружила в своем доме огромного питона, который расположился в туалете. Женщина не сразу поверила своим глазам.
Об этом пишет New York Post.
Инцидент произошел утром. Женщина зашла в ванную комнату и подняла крышку унитаза, откуда на нее смотрел полутораметровый незваный гость.
"Его голова лежала на сиденье", — говорит британка.
Женщина выбежала из туалета и закрыла дверь. Убедившись в том, что ей не показалось, британка вызвала местную службу спасения рептилий.
Спасатели приехали и вытащили змею из унитаза, хотя сделать это было непросто. Из-за своего размера питон застрял в отверстии, и чтобы его достать сотрудникам службы пришлось вылить мыльный раствор.
Как огромной змее удалось проникнуть в канализацию, неизвестно.
Напомним, мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.