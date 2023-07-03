"Его хотят довести до смерти": Кулеба анонсировал вызов грузинского посла в МИД из-за состояния Саакашвили

Из-за крайне тяжелого состояния экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, которому правительство Тбилиси не позволяет выехать за границу на лечение, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба резко раскритиковал действия грузинских властей и анонсировал вызов грузинского посла в министерство.

Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона.

Глава МИД пояснил, что после публикации кадров с судебного заседания 3 июля по Саакашвили, стало ясно, что "все достигло точки кипения". Так что Киев делает "резкий, но справедливый шаг".

"Когда государство чем-то недовольно, то первый уровень реакции – это выразить протест. Второй уровень реакции – отозвать своего посла на консультации. А третий уровень реакции, на несколько уровней выше жесткости – попросить посла этой страны выехать из Украины на консультации со своим правительством. В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинские власти ее заслуживают", – сказал Кулеба.

Кулеба сообщил, что посла Грузии вызовут в министерство 4 июля утром, после чего с ним "проведут ответный разговор".

"И консультироваться со своим правительством он должен собственно о том, куда вообще идет Грузия и зачем они разрушают грузино-украинские отношения и что они должны сделать для того, чтобы их спасти", — отметил он.

По мнению Кулебы, правительство Грузии хочет довести Саакашвили до смерти из-за личной ненависти и мести. По словам главы МИД Украины, Тбилиси действует по "старинному сталинскому методу "Нет человека – нет проблемы".

Если власти Грузии считают Саакашвили угрозой для внутренней политики, ему нужно дать ему уехать из Грузии, считает Кулеба.

"Да здравствует спокойной жизнью в Украине или другой стране мира. И живите там дальше, продолжайте сближаться с Россией, если вы так хотите. Но мы видим слепую, просто зверскую политику – довести ее до смерти", – подытожил глава МИД.

Напомним, что впервые за последние несколько месяцев Михеил Саакашвили показался на видеосвязи. Экспрезидент Грузии дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда, говорится в ТСН.

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