Генерал-лейтенант РФ Игорь Иерусалимов

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Во время взрыва в московском ресторане погиб генерал-лейтенант РФ Игорь Иерусалимов. В мае 2025 Владимир Путин присвоил ему новое офицерское звание.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы и СМИ.

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По информации OSINT-блогера Necro Mancer, 4 августа прошло прощание с генерал-лейтенантом Игорем Иерусалимовым.

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По сообщениям российских СМИ, Иерусалим является жертвой взрыва в московском ресторане. Однако точная дата смерти и ее причина официально не известны. Предварительно его разорвало взрывом во время празднования юбилея командующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Чайка.

Анонимный российский Telegram-канал милблогеров ВЧК-ОГПУ информирует, что в Москве на Троекуровском кладбище секретно прошли похороны неназванного генерал-майора. Скорее всего, речь идет о Иерусалимове, который был другом Чайки.

Похороны проходили в условиях секретности. Утром на кладбище дежурили сотрудники ФСО и сотрудники Росгвардии. Все въезжавшие машины проверяли, а посетители должны были пройти через рамки безопасности.

По словам очевидцев, на кладбище хоронили генерал-майора, ранее служившего в Сухопутных войсках. На это указывает флаг ВС РФ, а процессию сопровождал почетный караул с флагом Воздушно-космических сил России.

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Что известно о российском генерал-лейтенанте

Медиазона отмечает, что в 2020 году Иерусалимов был начальником оперативного управления штаба Западного военного округа, а в 2024 — начальником оперативного управления — первым заместителем начальника штаба Московского военного округа. В мае 2025 года Владимир Путин присвоил Иерусалиму звание генерал-лейтенанта.

Взрыв в ресторане Москвы — последние новости

Напомним, 1 августа в роскошном ресторане Balzi Rossi в центре Москвы произошел взрыв. По последним неофициальным данным, погибли пять человек, еще 21 человек получил ранения.

По неподтвержденной информации, главной целью покушения мог быть командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко. По данным российских СМИ, он жив, но его зато Даниил Предрий погиб. Это свидетельствует о государственных реестрах России.

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