Его существование десятилетиями держалось в секрете: как выглядит ядерный бункер изнутри – фото

Только в этом году он был частично открыт для публики.

Опасения ядерного уничтожения во время Холодной войны заставили датское руководство создать секретный бункер, который должен стать "последним бастионом" демократии, если человечество погрузится в хаос.

Об этом пишет express.co.uk.

Бункер, получивший название Regan West, расположен под деревьями Рольдского леса в северной части страны. Его построили по требованию НАТО без ведома большинства в период с 1963 по 1968 год.

Секретный ядерный бункер в Дании / Фото: Getty Images

Его вход, скромное бетонное здание, покрытое мхом десятилетиями, и обычная серая дверь помогала отпугивать людей и хранить бункер в секрете.

Секретный ядерный бункер в Дании / Фото: Getty Images

Во время советских ядерных испытаний и кубинского ракетного кризиса бункер был оборудован для обеспечения безопасности датских властей, в том числе чиновников, государственных служащих и королевской семьи в течение 30 дней.

Секретный ядерный бункер в Дании / Фото: Getty Images

Расположенный примерно в 400 километрах северо-западнее Копенгагена, бункер был настолько инновационным, что мог выдержать не только ядерную атаку, но и использование более мощной водородной бомбы.

Секретный ядерный бункер в Дании / Фото: Getty Images

Бункер площадью 5500 квадратных метров был выведен из строя в 2003 году, через 12 лет после распада Советского Союза, а о его существовании стало известно миру в 2012-м.

Секретный ядерный бункер в Дании / Фото: Getty Images

Внутри построено более 230 комнат, способных вместить около 350 человек. Декор, типичный для 1960-х годов, до сих пор присутствует в бункере рядом со старыми телефонами, картами мира и кроватями.

Секретный ядерный бункер в Дании / Фото: Getty Images

Там есть основная спальня, предназначенная для размещения монарха в случае чрезвычайной ситуации, а также столовая и правительственный конференц-зал.

Напомним, самый большой в мире айсберг оторвался и начал дрейфовать впервые за 30 лет. A23a также является одним из самых старых айсбергов в мире.

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