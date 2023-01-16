Его заставят уйти: чем и когда может закончиться для Путина поражение в Украине

Сейчас Путин делает ставку на мобилизацию в России и теракты в Украине.

Если до весны 2023 года российскому диктатору Владимиру Путину не удастся добиться успеха в Украине, его окружение больше не будет поддерживать и заставит отказаться от власти.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Он выразил такое мнение, что захват Украины был одним из элементов подготовки к президентским выборам в 2024 году. И если год назад Путину удалось добиться успеха в "военной операции", он мог бы даже досрочно назначить президентские выборы на 2023 год.

"Но все пошло не по плану. Очевидно, что сейчас Кремль столкнулся с очень серьезной проблемой — люди не готовы к длительной войне, они хотят, чтобы она быстрее закончилась. Причины разные: радикально настроенные хотят, чтобы она закончилась победой, кто хочет, чтобы вообще закончилась. И, по-моему, у Путина не так много времени осталось, чтобы удовлетворить такой запрос. Поэтому мне кажется, что к весне готовится какое-то новое масштабное нападение, контратака и прочее", — говорит Гудков.

Оппозиционер считает, если Путин проигрывает войну, это будет означать освобождение всех оккупированных территорий, что в свою очередь негативно повлияет на его поддержку окружением.

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"А если Путин проиграет войну, а проигрыш означает освобождение оккупированных территорий, то, скорее всего, у него уже не будет возможности и сил заставить свое окружение поддержать его в 2024 году. Тогда его действительно заставят уйти ", — говорит оппозиционер.

Также российский политик добавил, что сейчас Путин делает ставку на мобилизацию в России и теракты в Украине.

Напомним, госпожа США при НАТО Джулиан Смит считает, что война в Украине может быть завершена в любой момент. Это решение зависит от российского диктатора Владимира Путина.

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