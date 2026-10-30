«Его ждут проблемы»: Трамп пригрозил генералу, уволенному из-за утечек информации о войне в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

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В Министерстве обороны США уволили генерал-лейтенанта армии Бретта Сильвию, директора по стратегии, планам и политике Объединенного штаба.

Об этом сообщает CBS News.

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По информации чиновника Пентагона, который пообщался с журналистами на условиях анонимности, Сильвию обвинили в «серьезном проступке» из-за вероятного разглашения секретных сведений об обоих конфликтах.

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Собеседник издания утверждает, что генерал не прошел три проверки на полиграфе, которые касались возможной передачи секретной информации журналистам. Материалы дела передали в Министерство юстиции США.

В то же время, ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что расследование выявило вероятную причастность Сильвии к передаче прессе засекреченных материалов о войнах в Украине и Иране, а также другие вопросы.

Однако информация об обстоятельствах увольнения остается противоречивой. Два других источника в Пентагоне подтвердили CBS News, что кадровое решение связано с результатами полиграфа, но отрицали правдивость выдвинутых против генерала обвинений. Первоначально источник ABC News объяснял его устранение «потерей доверия».

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил в социальных сетях, что решение было принято после масштабного расследования, проведенного Управлением специальных расследований Военно-воздушных сил США.

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«После масштабного расследования Управления специальных расследований ВВС министерство приняло необходимые кадровые меры для защиты чувствительной информации», — написал он.

Парнелл подчеркнул, что Пентагон придерживается политики нулевой толерантности к умышленному несанкционированному разглашению секретных данных. По его словам, дело передали Министерству юстиции для рассмотрения возможных дальнейших юридических мер.

Спикер также обратился к лицам, которые могут подозреваться в передаче секретной информации посторонним лицам, и заверил, что ведомство намерено установить их причастность.

«Наше обещание не было пустыми словами. Мы пообещали вас найти — и именно это имели в виду», — заявил Парнелл.

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Свою позицию по ситуации высказал и президент США Дональд Трамп. В четверг, общаясь с журналистами, он заявил, что генерала Сильвию ждут «большие проблемы, проблемы на длительное время».

Ранее сообщалось, что генеральный инспектор Министерства обороны США не планирует начинать независимое расследование перебоев в работе спутниковой связи Starlink и Starshield в Украине.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп рассчитывал на удешевление дизеля благодаря договоренности с Путиным, однако цены в США пошли вверх.

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