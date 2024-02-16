"Его жестоко убил Кремль": реакция мировых лидеров на смерть Навального

Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти политика.

В смерти 47-летнего российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно умершего в пятницу, 16 февраля, в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, западные лидеры обвиняют режим президента Путина.

Первым среди глав иностранных государств на смерть Навального отреагировал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, его жестоко убили Кремль. Это факт и он много говорит о настоящей природе нынешнего режима в России", — написал Ринкевич в соцсети X.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал смерть российского оппозиционера величайшей трагедией.

"Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество", — говорится в его сообщении в соцсети X.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Навальный "заплатил своей жизнью за мужество вернуться в Россию".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала смерть Навального "мрачным напоминанием о том, что представляют Путин и его режим". Она призвала объединиться в борьбе "за свободу и безопасность тех, кто осмеливается выступать против автократии".

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно установить все факты относительно смерти Навального, и Россия "должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах его смерти".

"Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы Запада уже готовы", — написала в ответ на реакцию мировых лидеров в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Причина смерти Алексея Навального пока неизвестна.

Адвокат политика Леонид Соловьев был у заключенного в среду, 14 февраля, и тогда у Навального все было хорошо со здоровьем. Телеграмм-канал SOTAvision публикует вчерашнее видео Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из колонии. На кадрах заключенный выглядит здоровым и шутит.

Общественная наблюдательная комиссия также сообщила, что жалоб на здоровье от Навального не поступало.

Прокремлевский телеканал RT сообщил, что у Навального оторвался тромб.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в курсе происшествия.

Как Путин боролся с Навальным

Навальный был отравлен в России в 2020 году. Он был эвакуирован в Германию, где был подтвержден, что его отравили "новичком" — ядовитым веществом, которое, как утверждается, использовали российские спецслужбы для устранения неугодных.

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения и сразу, в аэропорту, был арестован.

Алексей Навальный был осужден по делу о мошенничестве, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание "экстремистской организации", которой в России признан, в частности, его "Фонд борьбы с коррупцией".

В колонии в Ямало-Ненецком автономном округе Навальный отбывал 19 лет колонии особого режима. Оппозиционер называл свое преследование политическим, такого же мнения придерживаются правозащитники и представители стран Запада.

14 февраля стало известно, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор. Правозащитница Ева Меркачева предположила, что смерть могла привести содержание политика в ШИЗО, где он провел более 300 дней.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть в российской колонии Алексея Навального. По его мнению, оппозиционера убил диктатор Путин.

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