Ехал по тротуару и "отстреливался" от полиции огнетушителем: в Варшаве украинец устроил дебош (видео)

Ехал по тротуару и "отстреливался" от полиции огнетушителем: в Варшаве украинец устроил дебош (видео)

Вероятно человек был под наркотиками.

В столице Польши Варшаве 36-летний украинец устроил дебош с полицией. Он сначала ехал по тротуару, где едва не сбил отца с ребенком, а когда его начали преследовать копы, то мужчина "отстреливался" от них огнетушителем.

Об этом сообщает fakt.pl.

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Инцидент произошел в районе Охота, что в Варшаве. Очевидцы сообщили о мужчине, который ездит по тротуару и едва не сбил отца с ребенком. Полиция разыскала нарушителя. Им оказался 36-летний гражданин Украины.

Во время задержания он оказал сопротивление и даже "отстреливался" от полиции огнетушителем. Поэтому польские правоохранители вынуждены были надеть шлемы и воспользоваться спецсредствами. Также полиция вызвала подмогу, в общем агрессивного мужчину задерживало 8 правоохранителей.

Когда польские копы все же задержали украинца, то сначала ему удалось бежать из автомобиля. После того, как полицейские его догнали, мужчину госпитализировали в больницу, где ему вкололи успокоительное.

По предварительным данным, украинец был под наркотиками. Продолжается расследование.

Также в Сети поляки активно распространяют видео того, как украинец отбивался от полиции.

Напомним, в Польше задержали контрабандистов, поставлявших оружие в Украину.

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